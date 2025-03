Lapresse.it - Festa del Papà 2025: cosa desiderano davvero in regalo i padri italiani?

Il 19 marzo è alle porte e la corsa alperfetto per ladelè ufficialmente iniziata. Secondo un’analisi condotta dal portale di comparazione prezzi Idealo, le ricerche online svelano un interessante spaccato delle passioni dei: dal gaming alle attività outdoor, fino al fai-da-te, le tendenze d’acquisto mostrano un cambiamento rispetto ai regali tradizionali. Se a Natale dominano profumi e maglioni, a marzo il trend è diverso: i consumatori scelgono doni più mirati, in perfetta sintonia con le passioni di chi li riceve. Questa attenzione alla personalizzazione accomuna l’Italia e i principali Paesi europei, dove ilperfetto diventa un modo per dimostrare quanto conosciamoi nostri.Tecnologia e gaming: boom dei regali per inerdLe ricerche online tra il 24 febbraio e il 2 marzomostrano un netto incremento dell’interesse per i videogiochi: +60,5% per i titoli PS5 e +58% per quelli Nintendo Switch.