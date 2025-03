Gravidanzaonline.it - Festa del Papà 2025: 35 idee originali per sorprendere il papà

Leggi su Gravidanzaonline.it

Il 19 marzo, giorno che nel mondo occidentale a tradizione cattolica è quello in cui si festeggia San Giuseppe, è ladel. Un’occasione, come avviene durante ladella Mamma o in altre ricorrenze di questo tipo (tra cui ladei Nonni), per coinvolgere i bambini nel fare un regalo ai propri padri. Che si tratti dei padri biologici o di quelli adottivi è la figura di riferimento paterna che viene celebrata, una presenza fondamentale nella crescita e nello sviluppo emotivo dei figli.A seconda delle età dei figli è bello e importante coinvolgerli nell’organizzazione di una sorpresa per il. Spesso non è il regalo in sé a fare la differenza, ma l’impegno e il tempo dedicato nella sua preparazione. Può trattarsi di un semplice biglietto o di un lavoretto, così come di un’attività da fare insieme.