Bergamonews.it - Festa al Teatro Donizetti con i 53 ambasciatori per i risultati conseguiti

Bergamo. Un’esperienza inusuale da veri professori d’orchestra e artisti del coro ha coinvolto i donatori e i partner della Fondazione, diretti dalla sapiente bacchetta del Maestro Riccardo Frizza, direttore artistico e musicale del festivalOpera per il triennio 2025-2027.Per una sera, lunedì 10 marzo, glidisi sono seduti tra il cosiddetto “golfo mistico” e il palcoscenico, e hanno dismesso gli abiti da imprenditori e manager per vivere l’esperienza delda una prospettiva inedita.Il Maestro Frizza li ha, infatti, accolti nella dimensione a lui più familiare, quale direttore d’orchestra di fama internazionale, e dal podio li ha guidati in un viaggio musicale e performativo, altamente emozionale e coinvolgente, sulle note dell’aria di Norina “So anch’io la virtù magica” dal Don Pasquale di Gaetano, interpretata dal soprano Valentina Maria Fassi accompagnata al pianoforte da Francesco Manessi.