Ferrovie dello Stato, tutte le nuove nomine nelle aziende partecipate

Leggi su Ildenaro.it

Definite leai vertici delle società controllate da, con scelte in gran parte attese. L’assemblea di Rfi designa Aldo Isi come amministratore delegato, mentre Gianpiero Strisciuglio assume la guida di Trenitalia. Claudio Andrea Gemme è il nuovo amministratore delegato di Anas, mentre Dario Lo Bosco, dopo la presidenza di Rfi, diventa amministratore delegato di Italferr. Serafino Lo Piano è nominato alla guida di Busitalia, Matteo Colamussi prende le redini di Fs Sistemi Urbani e Stefano Cervone è amministratore delegato di Ferservizi. Per Fs International, l’incarico di amministratore unico è affidato a Luigi Corradi. Sul fronte delle presidenze, Paola Firmi è alla guida di Rfi, Maria Rosaria Sessa di Fs Sistemi Urbani e Giuseppe Pecoraro di Anas.L'articololeproviene da Ildenaro.