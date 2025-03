Sportnews.eu - Ferrari, ricordate Binotto? Dopo anni arriva la spiazzante verità

Mattia, l’ex team principal? Frederic Vasseur cerca di fare chiarezza sul passato della squadra.Mattiaè un ingegnere che ha ricoperto il ruolo di team principaldal 2019 al 2022, per poi passare alla Sauber in veste di direttore tecnico. Ricordiamo tutti la sua esperienza in, iniziata nel lontano 1995 come ingegnere motorista. Un lungo rapporto con il Cavallino e che ha resouna delle figure più importanti della Formula 1.Mattiaex team principal(Sportnews.eu)Alla fine del mondiale 2022, forse deluso dai risultati delleha deciso di rassegnare le dimissioni, venendo poi sostituto da Frederic Vasseur.un anno sabbatico, l’ingegnere svizzero è rientrato in Formula 1 con la scuderia Sauber, la quale dal prossimo anno sarà assorbita da Audi.