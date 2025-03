Ilrestodelcarlino.it - Fermana, la rincorsa è sempre più in salita

Sognava senza dubbio un altro esordio Mirko Savini sulla panchina di quellache aveva conosciuto da calciatore per due anni. E nel primo tempo di Teramo si è visto qualcosa di buono con lache tiene bene il campo e sfiora anche il gol con Valsecchi. Poi si è materializzato quanto avvenuto anche di recente nei secondi tempi con un evidente calo fisico (ricordiamo i crampi di domenica scorsa nella ripresa con il Roma City), una pressione aumentata del Teramo che ha avuto risposte dai cambi, cosa che non è avvenuta in casa canarina. E alla fine, la spinta costante dei teramani si è materializzata nel mancino di Pietrantonio che ha fulminato Perri. Sconfitta che poteva anche essere "preventivata" considerando le forze in campo ma ora rimangono solo sette gare ala fine. Quel mini-torneo che manca da qui al termine della stagione si assottigliadi più e le cartucce diminuiscono.