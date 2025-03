Ilfattoquotidiano.it - Fempower: a Milano si parla di empowerment femminile, sport ed educazione finanziaria

Mercoledì 12 marzo, nella Sala Alessi di Palazzo Marino, a, alle ore 10.30 avrà luogo l’evento Al Bar-(F)EMPower. L’appuntamento – promosso dal Centro di Ricerca per la sostenibilità, l’etica e l’inclusione del dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche di Unitelma Sapienza – ha come scopo quello di sollecitare un rinnovamento culturale basato sulla sostenibilità, il welfare e l’, con un occhio di riguardo alla gender equality, alla riduzione delle differenze salariali sulla base del genere, all’importanza dell’e alla presa di coscienza di quanto l’apportosia fondamentale nel mondo imprenditoriale e nelloallo scopo di mettere in luce i punti di contatto tra l’uno e l’altro e le possibili interazioni.È un dato di fatto che losia a tutti gli effetti un grande strumento di inclusione sociale in grado di consolidare il principio di uguaglianza sostanziale e di agevolare il raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile numero 5 dell’Agenda 2030, vale a dire la cancellazione delle differenze di genere.