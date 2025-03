Spettacolo.periodicodaily.com - “Felicità Bastarda”: Il Nuovo Singolo di Freccia in Arrivo

Dal 14 marzo 2025 sarà in rotazione radiofonica “”, ildidisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 7 marzo, che è una canzone autobiografica in cui l’artista si mette a nudo.Ildiè “”Dal 14 marzo 2025, “”, ildi, sarà disponibile in rotazione radiofonica. Questo brano autobiografico arriverà sulle piattaforme di streaming digitale a partire dal 7 marzo.Una Canzone che Racconta la Vita“” è un’opera che mette a nudo l’anima dell’artista. In essa,esplora il delicato equilibrio tra la solitudine e il desiderio di condivisione. L’artista riflette su come, nonostante la bellezza di stare da soli, ci sia un bisogno innato di relazioni e connessioni.