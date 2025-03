Unlimitednews.it - Fedriga “Nucleare, serve un patto di sistema e una comunicazione chiara”

UDINE (ITALPRESS) – “Iloggi disponibile è sicuro, ma dobbiamo essere all’avanguardia anche per le tecnologie che saranno disponibili tra dieci o trent’anni. Ho visitato a Boston il progetto sperimentale di costruzione di una centrale a fusione, dove l’azionista di riferimento è italiano, ma noi oggi in Italia non disponiamo ancora di una legislazione che permette una sperimentazione del genere”. Lo ha sottolineato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimilianointervenendo in videocollegamento alla tavola rotonda “Energiasostenibile: dialogo con l’industria italiana“, organizzata da Confindustria Udine, insieme all’azienda Newcleo, sui temi legati al ruolo dell’energiaa supporto del settore industriale.ha aggiunto che sul tema dell’energiae sui siti produttiviun profondo processo di “responsabilizzazione da parte di tutti, ma in primis da parte della politica di tutti gli schieramenti: troppe volte – ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia – si è cavalcata la protesta del momento per lucro elettorale ma seguire il consenso a breve termine sarà un fallimento.