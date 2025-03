Oasport.it - Federica Brignone: “Vincere tutte le coppe è una sfida. Ritiro? Nessun limite temporale. A La Thuile ho sempre sofferto”

Una stagione da sogno, con magari la ciliegina sulla torta che può arrivare sulle nevi di casa di Laè pronta a completare l’opera: può portarsi a casa la sua seconda Coppa del Mondo generale di sci alpino. È stata intervistata per OA Sport da Massimiliano Ambesi e Dario Puppo nel corso della puntata di Salotto Bianco, in onda sul nostro canale Youtube. Andiamo a leggere i passi salienti.La pista di casa: “È una delle gare che hodi più nella mia carriera. La pista è quello che è, molto tecnica e tosta, ma per me non è fonte di paura. Ma lo invece è essere qui davanti ai miei amici, a casa, davanti alla mia gente. Mi emoziona tanto e mi stressa tanto, è qualcosa di molto forte”.la Coppa del Mondo in casa: “Tengo benissimo i piedi per terra; fino a quando non è finita la stagione, continuerò a lavorare, a sciare e a continuare a provarci”.