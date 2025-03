Tg24.sky.it - Fecondazione assistita, Consulta esamina costituzionalità su accesso Pma per donne single

Leggi su Tg24.sky.it

La legge 40 torna sotto la lente della Corte Costituzionale. Durante l’udienza pubblica di oggi è previsto che i giudici dellaavviino il vaglio della questione di legittimità, sollevata dal tribunale di Firenze, in relazione all'articolo 5 della legge, nella parte in cui prevede che possano accedere alle tecniche di procreazione medicalmentesolo "coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi", e non, dunque, le