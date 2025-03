Ilfattoquotidiano.it - Fecondazione, alla Consulta l’esame del divieto per le single. Coscioni: “Basta discriminazioni”. Le voci di chi è diventata madre in Spagna

Evita, una donna torinesedi 40 anni, si è vista negare il suo desiderio di maternità. Voleva accedereprocreazione medicalmente assistita in un centro toscano, ma non le è stato possibile, di fronte allo scoglio dell’articolo 5 della legge 40, che prevede che possano accedere a queste tecniche solo le coppie di sesso diverso, stabilmente conviventi o sposate. Così, dopo aver fatto ricorso, ora la sua speranza è nel verdetto che dovrà esprimere la. Perché a Roma è il giorno in cui si discute del suo caso e di quello di tante altre donne, vittime di, dopo che il Tribunale di Firenze ha rilevato la violazione dei suoi diritti fondamentali garantiti dCostituzione e dConvenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e trasmetto gli attiCorte costituzionale.