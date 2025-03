Ilfattoquotidiano.it - Fdi vuole rinominare il piano per il riarmo di von der Leyen: “Si chiami Defend Europe, non Rearm”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel giorno in cui Ursula von derin plenaria a Strasburgo insiste sull’urgenza di una difesa comunea alla vigilia del voto dell’Eurocamera su, Fratelli d’Italia propone di cambiare nome alda 800 miliardi di euro presentato dalla presidente della Commissionea per potenziare la base industriale della difesaa. Fdi vorrebbe infatti chiamarlo “”. In una nota, gli eurodeputati di FdI (gruppo Ecr) sottolineano che l’emendamento proposto è in previsione del voto al Parlamentoo sulla relativa risoluzione. “Il titolorischia di essere fuorviante e troppo restrittivo per unche mira a rafforzare la difesaa in tutti i settori e i domini essenziali per garantire la sicurezza dei nostri cittadini”, recita il testo.