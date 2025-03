Thesocialpost.it - “Fatico in tutto, il mio è un treno fermo nell’ignoto”. Sgarbi e la malattia, la drammatica confessione

“Ho perso molti chili. Ormai faccio fatica in ogni cosa. Riesco a lavorare solo a tratti, e ho sempre dormito poco, ma ora passo gran parte del tempo a letto.” Così Vittoriosi racconta, parlando della sua salute, del suo rapporto con la madre, degli studi con Arcangeli, dei suoi anni in televisione e dei suoi guai legali.Nel corso di un’intervista con Antonio Gnoli, pubblicata su Robinson, l’inserto culturale del Corriere della Sera, il critico d’arte riflette sul futuro: “È una domanda inevitabile, sopratora che mi trovo in una condizione di malinconia e depressione che non riesco a superare. Il corpo ha il suo naturale declino, e la mente ha le sue ombre: pensieri e fantasmi che non posso scacciare. Non ne avevo mai sofferto prima. Mi sembra di essere unin una stazione sconosciuta”, ha detto.