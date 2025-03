Fasano | Scambio Juve-Napoli la proposta di Giuntoli per Osimhen Conte preferirebbe un attaccante alla Kolo Muani

Leggi su Dailynews24.it

Il giornalista di Ruleta Sport, Gerardo, ha rilasciato un’intervista per il portale Area.it in cui ha parlato dele soprattutto di mercato. In particolare, si è soffermato su un possibiledi mercato tra il club partenopeo e lantus di Cristiano. “Il dirigente della Vecchia Signora, Cristiano, vorrebbe convincere Aurelio .L'articolo: “, ladiperun