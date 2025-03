Firenzetoday.it - Fare bambini senza uomini: le single vogliono la procreazione assistita

"Mi sento vittima di un'ingiustizia da parte del mio Stato". Sono le parole di Serena, una donnadi Brescia che non ha potuto accedere allamedicalmentein Italia perché non ha un uomo al suo fianco. È dovuta andare in Spagna. La legge 40 del 2004 stabilisce infatti.