Far west al Colosseo, maxi-rissa tra bande di tunisini e egiziani: volano coltelli, grave 17enne ferito a volto e addome

Sono all’incirca le 20 di ieri sera (lunedì 10 marzo ndr) quando nei pressi della metropolitana, di fronte al, uno dei luoghi simbolo della capitale e tra i target sensibili e sempre tra i più affollati che mai, si scatena l’inferno. Un caos di violenza e panico che in un magma indistinto di lame e sangue ha visto coinvolti in unauna trentina di ragazzi,ed. Tutto sotto gli occhi atterriti e terrorizzati di residenti, turisti, passanti che in quel momento si trovano a passare in quel crocevia che interseca strade e viali che sono le arterie che portano al cuore pulsante della città eterna.Roma, violentatraeddavanti alAncora non è chiaro quale possa essere stato il motivo scatenante, e di sicuro non sarà semplice per i poliziotti del distretto Trevi che sono intervenuti dopo la segnalazione della furibondastabilire ruoli e motivazioni di una violenza brutale che ha coinvolti i tanti extracomunitari che si sono affrontati e pestati vicendevolmente.