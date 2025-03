Ilfattoquotidiano.it - Falso, corruzione e truffa ai danni del Servizio Sanitario: 70 indagati, maxi-operazione del Nas tra Napoli e Salerno

È in corso unadei carabinieri del Nas a. Circa 300 militari stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 70, accusati di associazione per delinquere finalizzata alideologico e materiale,aggravata aidelNazionale. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale disu richiesta della Procura, all’esito delle indagini coordinate dagli stessi pm partenopei.Il blitz è cominciato alle prime ore dell’alba, ma i dettagli non sono ancora noti. È prevista una conferenza stampa presso la Procura della Repubblica dialle ore 10:30 odierne.L'articoloaidel: 70del Nas traproviene da Il Fatto Quotidiano.