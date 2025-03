Ilgiorno.it - Fai una foto, vinci una bici: lotta social ai furbetti dei rifiuti

Trofei ecologici in palio per i più attenti.aidei, le migliori-denuncia vinceranno unacletta. Torna ScattaSostenibile, il concorso di Cem su Instagram per tutti. Nel mirino, discariche a cielo aperto, mozziconi e bisognini di Fido. È l’edizione 2025 dell’iniziativa che cerca di diffondere una cultura "verde" e che questa volta ruota attorno a quello che non si fa. E i premi sono in linea con il cuore dell’iniziativa alla terza edizione. "Ledovranno lanciare messaggi di sensibilizzazione ed evidenziare la criticità del problema e convincere che l’ambiente comune è la casa di tutti e va preservato con cura", spiega il gestore deiche organizza. Le opere potranno essere postate sul proprio canale Instagram o inviate via mail alla società entro il 14 aprile seguendo le regole del concorso.