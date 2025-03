.com - Facoltà di medicina: stop ai quiz. Ma resta il numero chiuso. Come avverrà la selezione

Leggi su .com

ai. La Camera ha approvato in via definitiva la riforma dell'accesso ai corsi di laurea ine chirurgia. La legge, passata con 149 voti a favore e 63 contrari, cancella i test che precedono l'iscrizione e prevede la delega al governo ad adottare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di accessoL'articolodiai. Maillaproviene da Firenze Post.