Iltempo.it - "Faccio fatica in tutto e non la posso evitare": Sgarbi colpito dalla depressione

Vittorio, celebre critico d'arte, politico e volto della tv, sta attraversando un periodo difficile.da una forte, ha raccontato prima da una clinica e poisua abitazione il suo stato fisico e mentale al giornalista Antonio Gnoli per un articolo pubblicato su Robinson, inserto de La Repubblica. "La mia attuale malinconia oè una condizione morale e fisica che non", ha dichiarato, spiegando di aver perso molto peso e di faranche a compiere le azioni più semplici. Il lavoro, per esempio, gli è possibile solo in alcune giornate. Il critico d'arte si è raccontato con sincerità e ha descritto lacome una condizione che non aveva mai sperimentato e come "un treno che si è fermato a una stazione sconosciuta".