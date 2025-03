Biccy.it - Fabio Canino ricorda come ha fatto coming out in tv

ospite da Francesca Fialdini a Da Noi A Ruota Libera hato di quando haout in tv durante il Maurizio Costanzo Show.“Era una puntata dove si parlava di tradimento. Ero stato tradito dal fidanzato e raccontai la mia storia, senza pensare alle eventuali conseguenze. Maurizio mi disse “guarda haipiù tu con questa cosa che 100 congressi”. E me ne accorsi il giorno dopo all’aeroporto perché mi fermavano per chiedermi chi fosse lo stronzo che mi aveva lasciato. Non gli interessava più se era un uomo o una donna, era l’amore che aveva superato tutto. Ed è quello che dovrebbe essere“.: “Maurizio Costanzo me lo diceva: fai paura perché sei un gay in jeans e maglietta”A proposito di Maurizio Costanzo,. lo hato anche in una passata intervista: “Quando passai da Mediaset alla Rai nel 2007 il dirigente Rai che mi ricevette nel suo ufficio esordì dicendo “io detesto i busoni”.