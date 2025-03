Internews24.com - Fabbian Inter, si raffredda la pista che porta al centrocampista? Le ultime

di Redazione, silacheal centrocam? Le ultime sul futuro del giocatore attualmente in forza al BolognaL’edizione odierna di Tuttosport ci parla di Giovanni, centrocamdel Bologna, che potrebbe essere una pedina in entrata per il calciomercato, vista anche la clausola di recompra. Ecco i dettagli– «Se l’vorrà riprendersi, allora la strada la final four. dritta e in discesa. La sensazione però è che i nerazzurri in questo momento abbiano altre priorità. Anche perché in viale della Liberazione hanno già speso 14,5 milioni più 2 di bonus per Luka Sucic. Tradotto: il budget per il centrocampo è stato impegnato altrove e non dovrebbe essere utilizzato per riread Appiano Gentile».QUOTEFEYENOORD – L’di Simone Inzaghi si gioca la qualificazione ai quarti di Champions a San Siro contro il Feyenoord di Robin Van Persie già sconfitto in Olanda.