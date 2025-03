Ilgiorno.it - Fa un incidente e aggredisce i soccorritori

Due operatori del soccorso sanitario aggrediti ieri mattina a Gallarate durante lo svolgimento del loro servizio. La richiesta di intervento è arrivata intorno alle 10 per unin corso Sempione, coinvolte due auto, con tre persone a bordo, ferite, tra cui un bambino di 11 anni, per fortuna non gravi. Sul posto sono arrivati i, con ambulanze e auto mediche, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. Secondo una prima ricostruzione una delle vetture coinvolte ha urtato una macchina parcheggiata e ha terminato la sua corsa contro un palo della luce provocandone la caduta sulla strada. L’impatto ha innescato anche una fuga di gas, che è stata immediatamente contenuta e risolta dai tecnici. Durante l’intervento di assistenza ai feriti, due operatori, di Areu e della Cri di Busto Arsizio, sono stati aggrediti dal conducente di una delle macchine coinvolte nell’