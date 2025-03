Oasport.it - F1, l’Italia sogna di rivivere emozioni dimenticate con Andrea Kimi Antonelli

Dopo tre stagioni consecutive (dal 2022 al 2024) senza piloti azzurri in griglia,sta per cominciare una nuova era in Formula Uno grazie ad. Il diciottenne bolognese è stato scelto infatti da Toto Wolff per sostituire Lewis Hamilton (passato alla Ferrari) in Mercedes al fianco di George Russell per il Mondiale 2025.ha bruciato le tappe nelle categorie propedeutiche dopo un ottimo percorso nei kart, vincendo tutto quello che poteva vincere nel biennio 2022-2023 tra Formula 4 e Formula Regional per poi sbarcare direttamente in Formula 2 nel 2024 senza passare dalla Formula 3. L’anno scorso il driver emiliano classe 2006 è stato impegnato inoltre in alcune sessioni di test privati con le Mercedes del recente passato (2021 e soprattutto 2022) per prendere confidenza con le Formula Uno e dimostrare la sua capacità di adattamento.