Ilfattoquotidiano.it - Extinction Rebellion, il Tar Lazio conferma l’allontanamento da Roma di una attivista per aver partecipato ad un sit-in

diIl TAR del, con una sentenza dell’11 febbraio, ha respinto la sospensiva del “foglio di via obbligatorio” a Sabina, un’diespulsa daa novembre scorso pera un sit-in pacifico sotto il Ministero dell’Interno. Nonostante la documentazione presentata dagli avvocati della donna dimostri il suo legame con la città, dove è domiciliata da due anni e dove lavora presso Amnesty International, i giudici amministrativi affermano che “come emerso da primi accertamenti e diversamente da quanto dichiarato dalla ricorrente, la stessa non è risultata risiedere in”.Un’applicazione illegittima del Codice Antimafia del 2011, che esplicitamente prevede che il foglio di via obbligatorio non possa essere dato a chi vive, lavora o studia in quella città.