Evolution Group amplia il progetto YouTube Multi-Channel Network

, leader nell’editoria digitale e nella tecnologia pubblicitaria,il suocon cui da mesi supporta influencer e creator nel migliorare monetizzazione e visibilità, offrendo loro assistenza in ambito commerciale, contenuti e gestione del canale. Grazie al suo know-how commerciale e tecnologico, ha rafforzato la propria strategia supportando i propri clienti anche su Instagram, TikTok, Facebook e altre piattaforme. L’obiettivo è quello di massimizzare audience, monetizzazione e branding. In pochi mesi, i creator che hanno scelto di entrare inhanno registrato una crescita media dell’audience del 35 per cento, superando 110 milioni di visualizzazioni mensili e oltre 2 milioni di ore di watch time su.Evoluton accompagna i creators in un percorso di crescita strutturatoFrancesco Califano, head of Business development di, ha dichiarato: «Nel nostro dna c’è la volontà di essere un partner tecnologico, commerciale e strategico per i creators.