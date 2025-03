Lettera43.it - Eurovision Song Contest 2025: chi sono i conduttori per l’Italia

Leggi su Lettera43.it

Ancheha i suoiper l’. La Rai ha annunciato infatti la coppia che presenterà in diretta televisiva l’evento internazionale, in programma a Basilea dal 13 al 17 maggio. Confermato per il quinto anno consecutivo Gabriele Corsi, mentre al suo fianco dopo il biennio 2023-24 con Mara Maionchi ci sarà BigMama: è la prima volta che la Rai sceglie un’artista per la telecronaca di uno dei festival musicali più seguiti al mondo. «Con Mara non è un addio, ma un arrivederci», ha spiegato in un comunicato Marcello Cinnamea, direttore Intrattenimento Prime Time. «In attesa di rivederla sulle reti Rai con la sua verve, le sue battute caustiche e la sua grande professionalità». Concorrente del nostro Paese sarà Lucio Corsi, che ha raccolto l’invito dopo il passo indietro di Olly, naturale prescelto dopo la vittoria di Sanremo.