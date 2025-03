Ilfattoquotidiano.it - Eu Ets, i proventi dello scambio di quote di emissione di gas serra sono una buona occasione per aiutare i consumatori

di Francesca Bellisai e Costanza Scano, Ecco Think TankCos’è l’EU ETS? Il sistema europeo per lodididi gas(EU Emissions Trading System), meglio conosciuto come EU ETS, introduce un prezzo sulle emissioni di questi gas. Attivo dal 2005, inizialmente per il solo settore elettrico e dell’industria energivora, oggi comprende oltre diecimila installazioni fisse in EU (oltre mille in Italia) e, con l’ultima modifica normativa del 2023, comprenderà il settore aereo civile e quello navale (EU-ETS1). Il principio alla base del sistema ha l’effetto di una redistribuzione di risorse finanziarie. Il costo pagato dalle imprese per emettere CO2 va a costituire la base di finanziamento delle politiche di abbattimento delle emissioni. Questo crea un meccanismo virtuoso che, da un lato, aggiunge un costo all’di gas, dall’altro, utilizza i ricavi di tali costi per finanziare la transizione complessiva del sistema, lo sviluppo delle rinnovabili, l’efficienza energetica e la transizione dei settori industriali stessi.