Estate al Sud, piogge "mostruose" al Nord: previsioni e mappa meteo delle prossime ore

Roma, 11 marzo 2025 – "È iniziata la settimana degli eccessi: oltre 30 gradi in Sicilia e più di 300 litri di pioggia al". Sono giorni di alternanzarologica quelli che ci aspettano nelleore, con le regioni delche sembrano salutare l’anticipo di primavera della scorsa settimana e il Sud che atterra ‘quasi’ in. Tre giorni da bollino rosso in Friuli (ma mercoledì), sulle Alpi si potrebbero registrare oltre 2 metri di neve fresca in Lombardia e Triveneto. "Tutta colpa del ciclone franco-iberico – spiega Lorenzo Tedici,rologo del iL.it – che spingerà verso l'Italia una serie di fronti perturbati atlantici carichi di pioggia e che poi richiamerà anche aria calda verso l'estremo Sud". Tra le città più colpite dalleci sono Udine, con 300 mm in 7 giorno, La Spezia e Massa con 275 mm , Pordenone (240 mm), Belluno (200 mm) e Trento (165 mm).