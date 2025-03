2anews.it - Estate 2025, ecco dove andranno i cittadini campani in vacanza

Leggi su 2anews.it

Gran parte deidellaa si è affidata alle prenotazioni con largo anticipo per le vacanze dell’quali sono le mete preferite. Laa non si discosta dal trend nazionale sulle destinazioni più richieste per l’, nel periodo giugno/agosto: si confermano le crociere come vacanze “regina”, segue il Mare Italia (Sardegna, .