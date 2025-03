Perugiatoday.it - Espulso dall’Italia, cambia nome legalmente in albania e torna in Italia per minacciare e rapinare la ex

Leggi su Perugiatoday.it

ine riinperla ex e compiere una rapina per strada.La Cassazione ha confermato il carcere per un albanese di 30 anni, indagato per il delitto di rapina aggravata in concorso. Carcere che era stato confermato.