Esonero Thiago Motta (Tuttosport), Firenze decisiva: servirà risultato e non solo. E con la sosta… Lo scenario

di Redazione JuventusNews24),e non. E con la sosta per le nazionali che incombe. LoArrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda il futuro di, che dopo il clamoroso tonfo interno contro l'Atalanta è chiamato a faree prestazione sul campo della Fiorentina per tenersi la panchina.In casa Juve secondonon si esclude a priori un cambio in panchina, con la sosta per le nazionali che incombe e che potrebbe nel caso giocare a favore di un cambio immediato per dare una scossa in questo finale di stagione. Tutto o quasi dipenderà dal match di.