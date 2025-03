Calciomercato.it - Esonero immediato di Motta: arriva l’annuncio di Buffon

La panchina del tecnico traballa pesantemente dopo la disfatta casalinga contro l’Atalanta, che fa seguito all’eliminazione in Champions e alla figuraccia con l’Empoli in Coppa ItaliaTra gli addetti ai lavori c’è chi crede che il match di Firenze possa essere decisivo non solo per Palladino, ma anche per Thiago. Tradotto: che in caso di sconfitta anche al ‘Franchi’, la Juventus cambierebbe idea optando per l’del tecnico.diesce allo scoperto (LaPresse) – Calciomercato.itGiuntoli è preoccupato, siamo al limite del terrorizzato all’idea che si possa fallire l’obiettivo minimo diventato massimo: la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo vitale per le casse, cioè per il bilancio nonché dal punto di vista sportivo e delle prospettive di calciomercato, vedi il ‘caso’ Kolo Muani.