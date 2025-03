Rompipallone.it - Esonero Conceicao, sostituto italiano: vogliono subito la firma

Leggi su Rompipallone.it

Il Milan sta cercando di risollevare la stagione, ma il futuro di Sergiocontinua a far discutere: novità per ilLa vittoria contro il Lecce non è servita del tutto a cancellare il periodo nero del Milan, che ha salutato anzitempo la Champions League ed è sempre più lontano anche dal quarto posto che vale la qualificazione alla massima competizione europea anche per la prossima stagione. In molti non sono affatto convinti dal contributo portato alla causa da Sergio– ma anche alcuni infortuni hanno inciso.Il tecnico portoghese ha fatto alcune scelte discutibili e non è riuscito a dare il suo marchio nella gestione del gruppo, nonostante le cose siano iniziate nel migliore dei modi con la vittoria della Supercoppa italiana ai danni degli storici rivali dell’Inter.