Linkiesta.it - Ernst Knam risponde alle domande suggerite dal web sul lavoro del pasticciere

Leggi su Linkiesta.it

o Pasticcere.italiano.con o senza i.famoso.. Se si scrive la parolanel motore di ricerca per eccellenza, Google ci restituisce tutta una serie di suggerimenti in cui emergono la curiosità per la scrittura, e in cui spicca il nome di. Abbiamo chiesto direpiù gettonate del web proprio a lui, maestro della sua arte e amatissimo personaggio televisivo, che sarà presto in onda su Food Network, canale 33, con la nuova serie “The King Of Chocolate”, in cui accompagnerà gli appassionati dietro le quinte del suo laboratorio.Prima ancora del suo nome, Google ci restituisce il quadro di un dubbio linguistico: si scriveo pasticcere? La risposta, come riportato da Treccani, è, con la i, così come si dice carabiniere o usciere.