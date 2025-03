Ilrestodelcarlino.it - Era lì per il colloquio, stagista al primo giorno salva la vita a lavoratore

Bologna, 11 marzo 2025 – Immaginate di trovarvi al posto giusto e al momento giusto. State per iniziare una nuova esperienza lavorativa e vi trovate in azienda per delineare gli ultimi dettagli per poter dare il via ufficialmente alla vostra nuova avventura. E nel mentre,te anche laa un vostro futuro collega, colto da un malore improvviso. Sembra il perfetto sviluppo di una trama di un film, ma in realtà è ciò che, lunedì scorso, è accaduto nella sede di 3D4MEC, azienda di Sasso Marconi, in provincia di Bologna, che produce e commercializza sistemi per metal additive manufacturing specializzati nel processo di leghe specifiche. Qui, Alessandroli, classe 1996 e con uno stage universitario all’orizzonte, è stato protagonista di una storia a lieto fine, che accende i fari sull’importanza delsoccorso.