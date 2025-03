Oasport.it - Equitazione: Italia, i convocati per la tappa di League of Nations a Ocala. C’è Lorenzo De Luca

Dopo lainaugurale di Abu Dhabi dello scorso mese di febbraio, laofdi salto ostacoli è pronta a tornare in scena con l’appuntamento di marzo in programma a, nel fine settimana del 22-23 marzo.A tal proposito, la Federazionena Sport Equestri, attraverso il Dipartimento Salto ostacoli, ha reso nota la lista diche parteciperà alla trasferta americana per la più importante competizione equestre a squadre negli Stati Uniti.Sono 4 i binomi scelti per rappresentare i colori azzurri: Piergiorgio Bucci con Hantano, Giacomo Casadei con Marbella du Chabli,Decon Denver de Talma/ Curcuma Il Palazzetto e Giulia Martinengo Marquet con Delta del’Isle; Paolo Paini sarà a disposizione come riserva con Casal Dorato.Rispetto all’appuntamento tenutosi negli Emirati Arabi, dove l’chiuse al 5° posto prendendo però punti come se fosse arrivata in 4a posizione, visto che la rappresentativa di casa non era formalmente in concorso, torna quindi Dein squadra che prende il posto di Emanuele Camilli.