Enzo Gragnaniello e Cristina Donadio | Anime in tempesta al teatro Acacia di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

, il Solis String Quartet e l’attricesono i protagonisti di “in– In viaggio con i Poeti”, evento dell’Associazione Alessandro Scarlatti, presieduta da Oreste de Divitiis, presentato in prima assoluta domani (ore 20.30) neldi. “Una fusione di musica, poesia e narrazione – sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della Scarlatti – capace di trasportare il pubblico nella scrittura di grandi protagonisti della canzone d’autore di ogni tempo”. Brani di Jacques Brel, Tom Waits, Leonard Cohen, Nick Cave punteggiano un percorso creativo in cui l’esplorazione del mondo poetico di ciascun autore si accompagna alle parallele suggestioni evocatrici di un racconto originale di Stefano Valanzuolo. “Una sorta di ‘fil rouge’ letterario affidato all’interpretazione di– aggiunge Tommaso Rossi – che arricchisce di ulteriori sollecitazioni questa singolare esperienza sonora immersiva, dove ogni canzone diventa un capitolo di un racconto più ampio”.