Ente Parco: come difenderlo dal clima

La condivisione di "soluzioni naturali" per il contrasto ai cambiamentitici è stata al centro dell’incontro tecnico che si è tenuto nei giorni scorsi alla Manifattura dei Marinati di Comacchio. All’incontro erano presenti oltre settanta partecipanti fra amministratori locali e dirigenti dei Comuni del, istituzioni di caratura nazionale, regionale e provinciale, sia in presenza che in collegamento on-line,nel caso dei partner europei dei progetti internazionali presentati. Alessandro Sardella (Cnr-Isca Bologna) ha illustrato il progetto Interreg Central Europe Inaco, volto a migliorare la gestione idraulica e affrontare le modifiche causate dai mutamentitici nelle valli di Comacchio. A Stefano Ravaioli (Comune di Ravenna), il compito di presentare il progetto Interreg Italia-Croazia Action, con le stesse finalità del progetto preced, ma dedicato alle zone umide a Nord di Ravenna.