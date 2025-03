Energia pulita dall’Arno Giani | Una rivoluzione per Firenze e la Toscana

Leggi su Corrieretoscano.it

"Proseguono i lavori di ripristino di 13 briglie sul tratto del fiume Arno tra Incisa e Porto di Mezzo, dove contestualmente sono in corso di realizzazione gli impianti idroelettrici ad acqua fluente. dunque, "una per la, come ha detto il presidente Eugenio che insieme all'assessora all'ambiente Monia Monni e i sindaci di Fiesole e Bagno a Ripoli, Cristina Scaletti e Francesco Pignotti, hanno fatto un sopralluogo su tre delle tredici briglie: Compiobbi, Sant'Andrea a Rovezzano e Martellina e Cartiera al Girone.: "L'idroelettrica dell'Arno di cui si parlava da decenni, finalmente diventa realtà. Grazie a un partner affidabile e a un investimento significativo, stiamo utilizzando in modo sostenibile le risorse del nostro territorio".