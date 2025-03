Ilrestodelcarlino.it - Endas, weekend di soddisfazioni

Fine settimana intenso e ricco diper il mondo dell’atletica cesenate targato, i cui tesserati si sono distinti in diverse competizioni in ambito regionale. Sabato e domenica intanto proprio Cesena ha ospitato il raduno Fidal dei mezzofondisti, in preparazione della ‘Festa del Cross’ in programma il prossimo fine settimana a Cassino e che coinciderà coi campionati italiani della disciplina. Campionati ai quali parteciperanno anche Maddalena Rossi e Alessandro Morgagni. Nonostante il fatto che non sia ancora disponibile la pista attualmente in fase di restyling, il gruppo, composto da una cinquantina di atleti, ha avuto tutte le possibilità di godersi gli spazi già disponibili sotto alla tribuna e l’ampia area del Parco Ippodromo, sempre molto apprezzata per la sua conformazione da chi si cimenta in gare di corsa campestre.