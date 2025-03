Sport.quotidiano.net - Empoli: prima Torino, poi c’è la sosta. Due mesi di fuoco, obiettivo salvezza

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Simone CioniSabato prossimo acontro i granata, poi l’ultimaper gli impegni della Nazionale e da sabato 29 marzo, trasferta a Como, si aprirà ufficialmente il rush finale verso la. Cinquantotto giorni, per la precisione, in cui l’dovrà cercare di fare quei punti necessari per tenersi alle spalle Venezia e Monza, e metterci almeno una tra Parma, Cagliari, Lecce e Verona. Ecco, proprio la classifica è la miglior notizia del week-end in casa azzurra visto che nonostante il ko con la Roma capitan Grassi e compagni sono comunque sempre a contatto con ducali e sardi(che hanno fatto un punto) salentini e scaligeri. Passo indietro, invece, per quanto riguarda la prestazione dopo quanto di buono la squadra aveva fatto vedere acontro la Juventus in Coppa Italia e a Genova contro il Grifone la domenica precedente.