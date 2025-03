Spettacolo.periodicodaily.com - Emily Rinaldi, In Arrivo il Nuovo Singolo “Ti sta bene”

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Ildi“Ti sta” sarà in radio dal 14 marzo. Si tratta di un brano che racconta un amore intenso in cui l’emozione prevale sulla razionalità, accettando la vulnerabilità come parte del legame. L’artista lo descrive come un pezzo che esplora la connessione emotiva senza filtri.Ildi“Ti Sta” sul potere della vulnerabilità emotivaDal 14 marzo 2025, gli amanti della musica potranno ascoltare “Ti sta”, ildi, disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica grazie a Up Music Studio. Questo brano si preannuncia come un’esperienza emotiva intensa, capace di toccare le corde più profonde dell’animo umano.Un Brano che Esplora l’Amore e la Vulnerabilità“Ti sta” racconta una connessione emotiva profonda tra due persone, dove l’emozione prevale sulla razionalità.