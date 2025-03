Biccy.it - Emanuela Folliero: “Ho beccato il mio ex con una donna trans”

Nell’ultima puntata de La Volta Buona, Caterina Balivo ha accolto anche, che ha parlato della sua vita e in particolare dei suoi amori. L’ultima “signorina buonasera” ha raccontato di aver scoperto un tradimento di un suo ex, di cui però non ha voluto fare il nome: “Frequentavo una persona che sulla carta era perfetto, così sembrava. Esco dal ristorante con la mia amica e lo vedo in auto. Dico alla mia amica di andarlo a salutare e lo seguo. Lui si ferma e sale una bella bionda nella sua auto, si fermano e si baciano appassionatamente. A quel punto io mi sono avvicinata alla macchina, busso al finestrino, lei mi chiede chi sono e mi dice di chiamarsi Alejandro. Il suo nome mi rimarrà stampato in testa per tutta la vita, Alejandro“.Caterina Balivo a quel punto è intervenuta: “Ah ok, era una persona“.