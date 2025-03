Elon Musk e l’Italia | alle porte un affare da 15 miliardi con Starlink

Cityrumors.it - Elon Musk e l’Italia: alle porte un affare da 1,5 miliardi con Starlink

Un’intesa strategica traper telecomunicazioni crittografate e nuovi servizi nel Mediterraneo. Ma il percorso è pieno di ostacoli.potrebbe presto diventare un centro strategico per le telecomunicazioni sicure, grazie a un ambizioso accordo da 1,5di euro tra il governo italiano e, l’infrastruttura satellitare ideata da.L’intesa prevede la fornitura di sistemi di crittografia per servizi telefonici e Internet del governo, insieme a soluzioni avanzate per le forze armate operanti nell’area del Mediterraneo. Inoltre,punta a espandere i suoi servizi di connettività domestica nelle aree più remote, colmando le lacune infrastrutturali nel Paese.Tecnologie sicure e tensioni diplomatiche: il futuro dell’accordo conNonostante le potenzialità rivoluzionarie, il negoziato si trova in un contesto complesso.