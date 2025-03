Elon Musk e la disinformazione sul presunto blocco di TikTok in Romania

Leggi su Open.online

, membro dell’amministrazione americana di Donald Trump e proprietario della piattaforma X, condivide indignato un post pubblicato dall’influencer Mario Nawfal, il quale “informa” gli utenti riguardo undida parte dellaa seguito dell’esclusione del filorusso C?lin Georgescu dalle elezioni presidenziali. Il post fa intendere che la decisione sarebbe stata presa di recente in risposta a presunte interferenze russe sulle elezioni rumene attraverso la piattaforma a favore del candidato escluso. Nawfal cita come fonte il canale televisivo rumeno Digi 24, ma non fornisce alcun link a sostegno della sua affermazione. In realtà, la notizia risale a novembre 2024.Il post di Nawfal«Pavel Popescu, vicepresidente dell’Autorità nazionale per le comunicazioni della(ANCOM), ha annunciato che il governo sospenderàfinché le istituzioni statali non avranno completato le indagini sul primo turno delle elezioni presidenziali» scrive Mario Nawfal nel suo post, citando le attuali proteste contro l’esclusione del candidato filorusso da parte del «Deep State».