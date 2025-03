Ilfattoquotidiano.it - “Elon Musk dice: chi controlla i meme, controlla il mondo. Viviamo in crisi di emergenza. Gli artisti in politica non smuovono nulla”: Jovanotti si racconta

Abbiamo incontrato, pochi istanti prima della prima delle sei date sold out del PalaJova all’Unipol Forum di Milano e dopo l’esordio delle 4 date a Pesaro. L’artista appare nella sala delle conferenze dell’Unipol Arena di Assago, saltellante e felice. Però con mascherina d’ordinanza addosso.Come mai la mascherina?Nei camerini e in giro ci sono dei batteri grossi così. Mi romperebbe ammalarmi e avare una laringite che è la cosa che mi rompe più le palle in questo momento. Anche perché è un incubo.E con il fisico come va?Cerco sempre di risparmiare energie perché è impegnativo, molto impegnativo. Arrivo fino alla fine che sono da buttare, (ride, ndr). Il giorno dopo mi devono rimontare. Però, insomma, c ‘è una squadra che mi segue per bene. Sera dopo sera sento che il mio fisico risponde e miglioro.