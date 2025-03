Ilrestodelcarlino.it - Elisa Di Francisca concorrente a Celebrity Chef vip

Ancona, 11 marzo 2025 – “Dalla pedana ai fornelli è un attimo – commenta sulla sua pagina di Instagram l’ex schermitricedi–. È stato troppo divertente cucinare insieme alla brigata e a una grandissima campionessa come Francesca Piccinini. Grazie ad Alessandro Borghese e anche al suo meraviglioso staff”. Va in onda stasera su Tv8 alle 20:30 la seconda puntata di ‘Alessandro Borghesevip’, il programma di cucina girato nei due ristoranti di Borghese a Milano e Venezia, nel quale concorrono personaggi famosi. Nella puntata di stasera il set sarà nel capoluogo lombardo, all’interno del locale ‘AB Il lusso della Semplicità’. Le due atlete di stasera si sfidano a colpi di cucina gourmet, portando in tavola un menù degustazione in 3 portate e cercando di impressionare la giuria formata da Alessandro Borghese, Maddalena Fossati, direttrice di “La cucina italiana”, e Andrea Aprea,insignito di due stelle Michelin.