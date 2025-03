Anteprima24.it - Eliminazione delle barriere architettoniche, online il questionario per la redazione del Piano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiProsegue a ritmo serrato l’impegno del Comune di Avellino per l’elaborazione delper l’in città. Questa mattina, sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “in evidenza”, al link “https://www.comune.avellino.it/comune/settori/peba.php”, è stato pubblicato il, con la relativa scheda di sintesi, per la realizzazione della fase di scoping necessaria ai fini dell’acquisizioni di ogni contributo o suggerimento utile alla programmazione del PEBA.Ilpuò essere scaricato, compilato ed inviato, tramite posta, all’indirizzo: Comune di Avellino – Piazza del Popolo, 1 – 83100”. In alternativa, può essere consegnato a mano all’ufficio protocollo, oppure inviato all’indirizzo PEC: ufficioprotocollo@cert.